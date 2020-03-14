اليونان تسلم زمام الرئاسة لأول امرأة في تاريخها

المصدر: أثينا - أ.ف.ب

شهدت اليونان، أمس، تسليم أول امرأة زمام الحكم في تاريخها، حيث ستتولى إيكاتيريني ساكيلاروبولو، القاضية السابقة البالغة 63 عاماً، رئاسة البلاد لولاية من خمس سنوات.

وبعد أداء اليمين في البرلمان، ووضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، توجهت إلى القصر الرئاسي حيث جرت مراسم تسلم وتسليم مع الرئيس المنتهية ولايته، بروكوبيس بافلوبولوس.

وانتخبت ساكيلاروبولو في البرلمان، في يناير الماضي، بأصوات 261 نائباً من بين 300. ورغم أن الرئيس هو رأس الدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، فإن المنصب يعتبر فخرياً. ويصادق الرؤساء اليونانيون على الحكومات والقوانين، ولديهم من الناحية الفعلية سلطة إعلان حرب، لكن فقط بالتوافق مع الحكومة.