وزير الإعلام السوداني: فريق أمريكي يصل الخرطوم للمساعدة في التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك

المصدر: القاهرة - رويترز

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، إن محققين أمريكيين وصلوا إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء لمساعدة السلطات في التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء هذا الأسبوع.

وفتحت السلطات تحقيقا في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الاثنين عندما استهدف تفجير موكبه أثناء توجهه إلى العمل.

وقال في بيان صحفي "فريق الخبراء الأمريكيين وصل صباح اليوم، وسينضم إلى فريق التحقيق، احتجنا إليهم لأنهم عندهم خبرات وتقنيات أحدث من المتوفر لدينا، وهذا النوع من الحوادث ليس لنا سابق به، من سيارات مفخخة وغيرها".

وقال صالح إن السلطات اعتقلت عددا من المشتبه بهم بينهم أجانب بسبب محاولة الاغتيال. ولم يذكر تفاصيل.

كانت وزارة الداخلية السودانية قد قالت أمس إن التحقيقات الأولية أظهرت أن عبوة متفجرة مصنعة محليا تم زرعها على الطريق في الهجوم.

وقال مجلس السيادة الحاكم في السودان أمس الثلاثاء إنه سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ الموالين للرئيس السابق عمر البشير بعد يوم من نجاة حمدوك من محاولة الاغتيال.

ويرأس حمدوك حكومة تكنوقراط تعمل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المدنية والجيش، مدته 39 شهرا، جرى إبرامه بعد الإطاحة بالبشير في أبريل نيسان الماضي.