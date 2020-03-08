ارتفاع الإصابات بالفيروس في السعودية إلى 7 حالات

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى سبع حالات.

وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء االسعودية (واس)، إن واحدة منهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين، ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن وجودها في إيران.

وأشارت إلى أن الحالة الثانية لمواطنة قادمة من النجف بالعراق، ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ. وأضافت الوزارة أنه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولهما للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري، التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلهما على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.