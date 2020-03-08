حملة ترامب تقاضي «سي.إن.إن»

المصدر: نيويورك - رويترز

أقامت حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوى قضائية على محطة «سي.إن.إن» بتهمة التشهير، بسبب مقال رأي قال إن الحملة تركت احتمال السعي للحصول على مساعدة روسيا في انتخابات 2020 مفتوحاً.

وتمثل الدعوى القضائية التي تم رفعها في المحكمة الجزئية الأميركية بأتلانتا، ثالث دعوى تقيمها الإدارة الأميركية خلال 10 أيام، وتتهم وسائل إعلام بارزة بالتشهير في أعقاب قضيتين ضد صحيفتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست». وركزت الدعاوى الثلاث على مقالات رأي نُشرت في 2019، أشارت إلى وجود علاقات غير ملائمة للحملة مع روسيا، وذلك حسب ما قالت حملة ترامب. ولم تعلق «سي.إن.إن» على ذلك التقرير، وقال شخص مطلع على الأمر إن «سي.إن.إن» لم تراجع بعد الدعوى القضائية.