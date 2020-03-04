الأمم المتحدة تطلب 877 مليون دولار لمساعدة الروهينغا في بنغلادش

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

طلبت الأمم المتحدة، أمس، 877 مليون دولار (789 مليون يورو) للعام الجاري من أجل مساعدة مئات الآلاف من الروهينغا اللاجئين في بنغلادش والجهات التي تستقبلهم.

وستسمح الأموال التي طلبتها المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بتلبية حاجات 855 ألفاً من الروهينغا لجأوا إلى بنغلادش، وأكثر من 444 ألف بنغالي يستقبلونهم، كما ذكرت الوكالتان في بيان. ومنذ أغسطس 2017 لجأ 740 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش هرباً من تجاوزات جيش ميانمار والميليشيات البوذية، التي وصفها محققون أمميون بأنها «إبادة».

وفي جنيف، طلب وزير خارجية بنغلادش، شهريار علم، من المجتمع الدولي دعم الاتفاق. وصرّح للصحافيين «ننتظر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تبذل كل ما في وسعها لممارسة ضغوط على ميانمار، لتعيد مواطنيها بشكل مؤكد وطوعي».