مصر: وزيرة الصحة ستخضع لـ"الحجر الصحي" بعد عودتها من الصين

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، أمس، أنّ وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بمجرد عودتها من الصين المقررة نهاية الأسبوع الحالي، يرافقها المتحدث الإعلامي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، ومدير المراسم بالوزارة، محمد صبحي، ستخضع هي ومرافقيها لإجراءات الكشف الطبي في الحجر الصحي بمطار القاهرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحافية أنّ الوزيرة سيتم فحصها والكشف عليها وعلى مرافقيها وإعطائهم ختم من الحجر الصحي يؤكد عملية فحصهم، وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، وحال الاشتباه بوجود إصابة، سيتم اتباع الإجراءات الطبية الوقائية لهم.