    استقالة المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة

    غسان سلامة.

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    • متابعات –الإمارات اليوم
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    طلب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الاثنين، إعفاءه من مهامه، قائلا إن صحته "لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد".

    وقال سلامة في تغريدة: "سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين، وكبح تدخل الخارج، وصون وحدة البلاد".

    وعدد سلامة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية متمثلة في قمة برلين، وصدور القرار 2510، وانطلاق المسارات الثلاثة، ثم أكمل قائلا: "أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار".

     

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