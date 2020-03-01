تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية ضد الجيش السوري

المصدر: دمشق - وكالات

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، أنها أطلقت عملية عسكرية ضد الجيش السوري في إدلب في شمال غرب سورية، رداً على هجمات كبّدت أنقرة خسائر فادحة هذا الأسبوع.



وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "العملية التي أطلقت بعد هجوم 27 فبراير متواصلة بنجاح"، مضيفاً أنه ليس لدى أنقرة نية في الدخول بمواجهة مع موسكو التي تدعم الحكومة السورية.