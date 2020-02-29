السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت

المصدر: الإمارات اليوم - وام

قررت المملكة العربية السعودية - في ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حاليا في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - تعليق دخول مواطني دول المجلس إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك بشكل مؤقت على أن يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة و لم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج و العمرة "المسار الالكتروني للعمرة" للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" عن وزارة الخارجية السعودية قولها إن القرار جاء إلحاقا للبيان الصادر عنها أول أمس بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد "19-COVID"، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليا وعالميا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية و تطبيق معايير السلامة حفاظا على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف .

و أكدت الوزارة أن حكومة المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك .