الكويت توقف نظام البصمة خوفا من انتشار "كورونا"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أكد دیوان الخدمة المدنیة الكویتي الیوم الخمیس وقف العمل بنظام البصمة في الجھات الحكومیة اعتبارا من 1 مارس المقبل وحتى 31 من الشھر نفسه، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الدیوان في بیان نشره على موقع التواصل الاجماعي "تويتر" أن إثبات حالتي الحضور والانصراف سیتم عن طریق التوقیع على كشوف للحضور والانصراف تعدھا كل جھة حكومیة مشیرا إلى أنه یجوز لدیوان الخدمة المدنیة وضع طرق أخرى بدیلة لاثبات الحضور والانصراف

وذكر أن ھذا الوقف یأتي في إطار الاجراءات الاحترازیة المتخذة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید _19).

#ديوان_الخدمة_المدنية تعميم خارجي

رقم ( 5 )لسنة 2020 بشأن وقف العمل

مؤقتـا بنـظام البصـمة لإثبـات الحـضور

والإنصراف ( احترازياً ) . pic.twitter.com/px8IKTd2fT — ديوان الخدمة المدنية (@Csc_Kw) February 27, 2020