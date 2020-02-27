إثيوبيا تطلب تأجيل الجولة الأخيرة من محادثات سد النهضة

المصدر: أديس أبابا - رويترز

طلبت إثيوبيا من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بسد النهضة الذي تشيّده على النيل الأزرق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة المياه والري والكهرباء في إثيوبيا، بزونة تولشا: «طلبنا التأجيل، لأننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور».

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان يومي الخميس والجمعة في واشنطن.

واستضافت الولايات المتحدة جولات عدة من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي، بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.