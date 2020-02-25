بالفيديو.. الجيش المصري يشيد بدور حسني مبارك في "حرب أكتوبر"

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بياناً قبل قليل، قالت فيه: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتابع البيان: "تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".