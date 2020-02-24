ترامب يعلن أنه سيوقّع اتفاق سلام مع «طالبان» إذا نجحت المفاوضات

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيوقع اتفاق سلام مع حركة «طالبان» في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان التي استمرت 18 عاماً.

وقال ترامب رداً على أسئلة صحافيين في حديقة البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين: «نعم، سأضع اسمي أسفل وثيقة اتفاق السلام إذا نجحت المفاوضات».

يشار إلى أن مسلحي «طالبان» نفذوا عدداً أقل من الهجمات في جميع أنحاء أفغانستان، أول من أمس، في نهاية اليوم الأول من فترة «خفض العنف» التي تستمر أسبوعاً، وذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة قد توصلت إلى تفاهم مع حركة «طالبان» حول خفض كبير للعنف.