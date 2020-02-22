القضاء المصري يبرئ علاء وجمال مبارك بعد 8 سنوات في المحاكم

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و6 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي.

وقال مسؤول قضائي لوكالة «فرانس برس»: "أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) حكمها على علاء وجمال مبارك وهما مُخلى سبيلهما، وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة، ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".



ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.



وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع «تويتر» مساء الجمعة: "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً (السبت) إن شاء الله أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق و زوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".



ويرجع عمر القضية إلى 2012 حين قرر النائب العام المصري إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ"الحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار) بالمخالفة للقانون".



وكانت النيابة العامة أسندت لكل من علاء وجمال تهم "الاشتراك مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق"، من خلال صفقة بيع "البنك الوطني المصري"، وتحقيق مكاسب مالية دون الإفصاح بالبورصة.