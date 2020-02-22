منع الرئيس البوليفي السابق من الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ

المصدر: لاباز ■أ.ف.ب

منعت المفوضية العليا للانتخابات في بوليفيا، أمس، الرئيس السابق إيفو موراليس من الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ، في قرار يضعف إمكانية عودته إلى السياسة بعد استقالته في نوفمبر الماضي. فقد أعلنت المحكمة الانتخابية العليا لبوليفيا، أن ترشيح الرئيس السابق اللاجئ في الأرجنتين غير صالح لأنه لا يحقق شرط «الإقامة الدائمة» في البلاد. وكان إيفو موراليس غادر بوليفيا إلى المكسيك بعد استقالته في نوفمبر، بعد تظاهرات استمرت أسابيع ضده، وتحت ضغط القوات المسلحة على أثر إعادة انتخابه الخلافية لولاية جديدة، وقد لجأ بعد ذلك إلى الأرجنتين. وكتب موراليس في تغريدة على «تويتر»: «قرار المحكمة ضربة للديمقراطية»، مشيراً إلى أن «أعضاء هذه المحكمة يعرفون أنني أستوفي شروط الترشح، والهدف النهائي هو القضاء على الحركة باتجاه الاشتراكية»، الحزب الذي يتزعمه