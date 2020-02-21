9 قتلى بعمليتَيْ إطلاق نار في ألمانيا.. وميركل تدين «سمَّ» العنصرية

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

نددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس، بـ«سم» العنصرية، بعد ساعات من مقتل تسعة أشخاص، بينهم العديد من أصل كردي، برصاص ألماني لديه دوافع «كراهية الأجانب»، في عمليتي إطلاق نار بمقهيين للشيشة في مدينة هاناو قرب فرانكفورت.

وقالت ميركل للصحافيين: «العنصرية سم، الكراهية سم، وهذا السم موجود في مجتمعنا، وعليه تقع المسؤولية في الكثير من الجرائم»، مشيرة إلى سلسلة جرائم واعتداءات، ارتكبها نازيون جدد في سنوات الـ2000، وقتل سياسي مؤيد للهجرة في يونيو، ثم الهجوم على كنيس أوقع قتيلين في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إنه يقف إلى «جانب كل الأشخاص المهددين بالحقد العنصري»، معبراً عن هوله أمام «العنف الإرهابي في هاناو».

وقال وزير الداخلية في المقاطعة، بيتر بوث، إن مطلق النار المحتمل، الذي عرفت عنه وسائل الإعلام الألمانية باسم توبياس.آر، وهو ألماني يبلغ من العمر 43 عاماً، عثر عليه ميتاً صباح أمس، في شقته إلى جانب جثة والدته، مشيراً إلى «دافع كره أجانب».

ومساء الأربعاء، استُهدف مقهى «ميدنايت» للشيشة، في وسط مدينة هاناو، التي تعدّ نحو 100 ألف نسمة، وتبعد 20 كيلومتراً عن فرانكفورت، قبل أن ينتقل مطلق النار على متن سيارة إلى مقهى «أرينا بار»، في كورت-شوماخر بلاتز في حي كيسيلشتات.

وذكرت تقارير أن المهاجم دخل المقهى الثاني، وأطلق النار على من كانوا في ركن المدخنين، فقتل خمسة بينهم امرأة، وفق صحيفة بيلد، التي أضافت أن القتلى من أصول كردية. وارتفعت حصيلة الضحايا من ثمانية قتلى في البداية إلى تسعة، إثر وفاة شخص متأثراً بجروحه. وتولت النيابة العامة المكلفة، خصوصاً شؤون مكافحة الإرهاب التحقيق، مؤكدة أنها تملك «عناصر تدعم فرضية دافع كره الأجانب». وبين القتلى «ضحايا عديدون من أصل كردي»، كما أعلنت كونفدرالية مجموعات كردستان في ألمانيا، متهمة القادة الألمان «بعدم مكافحة إرهاب اليمين المتطرف بشكل حازم». وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو. وقال الخبير بشؤون الإرهاب في جامعة كينغز كوليدج، في لندن بيتر نيومان، إن الرسالة مؤلفة من «24 صفحة»، وتعكس «كراهية للأجانب، ولغير البيض».

وفي بروكسل، عبر العديد من القادة عن تضامنهم مع أنغيلا ميركل، قبل افتتاح القمة الأوروبية.

- مطلق النار المحتمل ألماني (43 عاماً)، عثر عليه ميتاً، صباح أمس، في شقته بجانب جثة والدته.