تراجع عدد الإصابات بـ «كورونا» في الصين.. ومزيد من الوفيات خارج البلاد

المصدر: بكين ■أ.ف.ب

أعلنت الصين، أمس، عن تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أنه مؤشر الى احتواء الوباء، لكن المخاوف تتصاعد في الخارج بعد وفاة اثنين من ركاب سفينة تخضع لحجر صحي في اليابان، وارتفاع عدد الإصابات في بؤرة بكوريا الجنوبية إلى 82 حالة.

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصاً آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادوا عن أدنى عدد من الإصابات الجديدة في قرابة شهر، ومن ضمنها مقاطعة هوبي بؤرة الوباء.

وأصيب أكثر من 74 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في قرابة 25 دولة، فيما أعلنت إيران عن وفاة شخصين في أولى حالات الوفاة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي اليابان، توفي رجل وامرأة في الثمانينات كانا على متن السفينة ديموند برينسس، من جراء الوباء الذي أطلق عليه اسم كوفيد-19، وفق السلطات. وارتفع عدد حالات الإصابة في بؤرة بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية إلى 39 إصابة، ليسجل العدد الإجمالي في البلاد ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي.

وأفيد عن أكثر من 600 إصابة جديدة بالفيروس في ووهان، وهي أدنى حصيلة يومية منذ أواخر يناير، وبتراجع كبير عن حصيلة اليوم السابق، وهي 1749 إصابة. وبهذا يسجل عدد الإصابات على مستوى البلاد تراجعاً لليوم الثالث على التوالي.

وغادر، أمس، 443 راكباً السفينة السياحية «دايموند برينسس»، بعد أن جاءت نتائج الفحوص عليهم سلبية دون ظهور أعراض خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت 14 يوماً. وفي كوريا الجنوبية ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 82 حالة، نصفهم تقريباً مرتبطون بامرأة عمرها 61 عاماً، من أعضاء فرع كنيسة.