محمد علاوي يدعو البرلمان العراقي للتصويت على حكومته الإثنين

المصدر: عواصم - وكالات

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، أمس، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الإثنين المقبل، فيما تظاهرت نساء النجف دفاعاً عن دورهن في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال علاوي، في خطاب بثه التلفزيون العراقي، إنه انتهى من تشكيل حكومة مستقلة من دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة.

وأكد علاوي أنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.

وتابع: «إن لم يتم التصويت على الحكومة فاعلموا أن هناك جهات مازالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم، وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد».

واستطرد: «لكن مع هذا فكلي ثقة بالنواب بأنهم سيكونون مع شعبهم، ولن يكونوا مع من سرق مقدراته، خصوصاً أنهم مؤتمنون على العراق».

وقال علاوي إن تشكيلة حكومته ستحظى بثقة جميع العراقيين، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة حرة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.

ووجّه علاوي حديثه للمتظاهرين العراقيين، قائلاً: «كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتاريخ».

وأضاف أن الحكومة ستحقق في الاعتداءات على المتظاهرين ورجال الأمن، وستحاسب المتورطين فور منحها الثقة.

وأكد أن الحكومة ستحرص على إعادة النازحين إلى منازلهم، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يأتي ذلك في وقت خرجت مئات النساء، أمس، في تظاهرة نسوية هي الأولى في مدينة النجف جنوب بغداد، للدفاع عن دورهن وتأكيد حقوقهن بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة، وانطلقت منذ أكتوبر.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت عبدالمهدي الى الاستقالة.

تشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.