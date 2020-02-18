ترامب: لو لم أكن رئيساً لرفعت دعوى على الجميع في كل مكان

المصدر: واشنطن - رويترز

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء لإسقاط جميع القضايا المنبثقة عن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 وأشار إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية بهذا الخصوص.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات قبل بضع ساعات من مؤتمر عبر الهاتف بين محامين عن روجر ستون المستشار السابق للرئيس وممثلي ادعاء. وأُدين ستون في سبعة اتهامات بالكذب على الكونغرس وعرقلة سير العدالة والتأثير على الشهود.

وطالب ممثلو الادعاء في بادئ الأمر بسجن ستون لفترة ما بين سبع وتسع سنوات لكن ترامب وصف التوصية علنا بأنها «ظالمة» فخفضتها وزارة العدل. وترددت أصداء ذلك في أرجاء واشنطن مما دفع ممثلي الادعاء الأربعة للانسحاب من القضية واستقال أحدهم.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر «كل ما يتعلق بهذا التحقيق المخادع... تشوبه عيوب وفي رأيي أنه يتعين إسقاطه».

وأضاف ترامب «لو لم أكن رئيسا، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان... وقد أفعل».

وأشارت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض لدى سؤالها عن تغريدات ترامب اليوم في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إلى فساد وأثارت الشكوك حول هيئة المحلفين وأضافت «من الواضح أنه محبط ومن يدري ما الذي يمكن أن يقوم به».

وكان الجمهوري ستون واحدا من عدة مساعدين لترامب اتهموا في تحقيق مولر وأحد اثنين فقط أحيلا للمحاكمة بدلا من الإقرار بذنبهما مقابل تسوية.

وجاءت تغريدات ترامب صباح اليوم بعد أيام من تصريح بيل بار وزير العدل الأميركي بأن تغريدات الرئيس جعلت «من المستحيل» عليه القيام بمهام وظيفته.

وانتقد أكثر من ألفي موظف سابق بوزارة العدل في خطاب أمس الاثنين سلوك بار وترامب بشأن قضية روجر ستون وقالوا إن ما بدر عنهما «يستلزم استقالة بار» من منصبه.

وتم توقيف ستون، الذي كان ضمن فريق حملة ترامب الانتخابية في 2016، في يناير 2019 بتهم رفعها ضده المدعي الخاص آنذاك روبرت مولر كجزء من التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات.

واتُّهم ستون بالكذب في شهادة أدلى بها أمام الكونغرس بشأن الدور الذي لعبه كوسيط بين فريق ترامب و«ويكيليكس» التي نشرت سلسلة وثائق مقرصنة أحرجت منافسة الرئيس هيلاري كلينتون خلال السباق للوصول إلى البيت الأبيض.

وتمت إدانة ستون بجميع التهم السبعة في نوفمبر الماضي، بينما من المقرر أن يصدر الحكم بحقّه في 20 فبراير.

وأشار أنصار ستون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن رئيسة هيئة المحلفين توميكا هارت لم تكن صادقة في تصريحاتها بشأن الانحياز المشتبه ضد الجمهوريين عندما سألتها هيئة محلفين مختارة عن الأمر.

وكتب نجل الرئيس دونالد ترامب جونيور على «تويتر» الخميس أنه «على رئيسة هيئة المحلفين هذه أن تعامل بنفس الطريقة التي كان سيتم التعامل فيها مع أحد أنصار ترامب لو أنه أدلى بشهادة زور».

لكن محضر جلسة المحاكمة يظهر أن هارت قدّمت إجابات صريحة على الأسئلة بشأن ميولها السياسية ومعرفتها المسبقة بتحقيق مولر.

ولم يتضح إن كان محامو ستون على علم بمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت فيها ترامب بشدة، لكنها قالت لهم إنه بإمكانها إصدار حكم في قضية ستون بشكل منفتح.