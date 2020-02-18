مسلح يقتل زوجته السابقة بالرصاص داخل مركز تسوق في تايلاند

المصدر: بانكوك 18 فبراير شباط (رويترز) -

قالت الشرطة التايلاندية، إن رجلا قتل زوجته السابقة وأصاب شخصاً آخر في مركز للتسوق في بانكوك، اليوم الثلاثاء، بعد مرور عشرة أيام على إطلاق نار عشوائي مميت في مركز تسوق آخر بشمال شرق تايلاند.

وأوضحت الشرطة إن المسلح لاذ بالفرار من مركز التسوق الذي يوجد بالقرب من نصب النصر في العاصمة التايلاندية ولا يزال هارباً.



وقال ضابط الشرطة الكولونيل كيسانا باتانتشاروين لرويترز: "امرأة ماتت وأصيب شخص آخر"، وأضاف أن المسلح دخل مركز التجميل الذي تعمل به زوجته السابقة في مركز التسوق وأطلق النار فقتلها وأصاب الشخص الآخر.



وقالت الشرطة في بيان إنها حددت هوية المشتبه به وتعمل على القبض عليه.