نتنياهو: الخطوط الجوية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان مشيرا إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذي عقده قبل إسبوعين في أوغندا مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

وقال نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأميركيين «الآن نحن نبحث التطبيع السريع. أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان». وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أميركا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

وقالت الخرطوم في الخامس من فبراير إنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.

ويعد اللقاء الذي جمع البرهان ونتنياهو في أوغندا قبل إسبوعين، هو الأول من نوعه، المعلن لمسؤول سوداني رفيع بالجانب الإسرائيلي منذ استقلال السودان عام 1956.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد كشف في بيان على «تويتر» بعد اللقاء، عن أن نتنياهو والبرهان اتفقا على «بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين».

وبعده بيوم أصدر البرهان بيانا مقتضبا، عقب اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، قال فيه إنه التقى نتنياهو «من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب».