تظاهرات في الضفة وغزة ضد الخطة الأميركية

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

تظاهر آلاف الفلسطينيين، أمس، في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط قبل ساعات من خطاب عباس أمام مجلس الأمن.

وشهدت مدينة رام الله تظاهرة مركزية شارك فيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى جانب ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف متظاهر. ووصل المتظاهرون من بقية المدن الفلسطينية إلى رام الله، وحملوا علماً فلسطينياً بطول 20 متراً، ومثله بأحجام صغيرة، كما رفعوا لافتات مؤيدة للرئيس عباس.

وعقب التظاهرة، وصل عشرات المتظاهرين عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله الملاصق لمعسكر للجيش الإسرائيلي ومستوطنة «بيت إيل».

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، بلغ عدد الإصابات 12 ما بين اختناق بالغاز وإصابات مباشرة بالرصاص المطاطي.