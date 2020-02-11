بالفيديو..اعتقال روسي تظاهر بالإصابة بـ"كورونا" داخل مترو موسكو

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

اعتقلت الشرطة الروسية الشاب كارومات جابوروف، بعد أن حاول مازحاً إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو العاصمة الروسية موسكو، بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك: "بعد المراقبة ومتابعة وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب انتهك قواعد النظام العام في مترو الأنفاق بمدينة موسكو".

وصعد جابوروف مع أصدقائه، إلى إحدى عربات مترو موسكو، مرتديا قناعاً طبياً، وبدأ بالتظاهر بالإعياء الشديد وألقى بنفسه على الأرض بين ركاب المقصورة وبدأ يرتجف، ليحاول خداعهم وإقناعهم بأنه مصاب بالمرض، فيما علا صديقه بالصراخ: "فيروس كورونا هنا.. أخرجوا بسرعة"، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الناس.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه وجهت للشاب اتهامات بإثارة الشغب، وسيتم تحويله إلى المحكمة.