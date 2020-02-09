الطراونة: لا حل للقضية الفلسطينية دون القدس

المصدر: عمان - د.ب.أ

أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة، أنه لا فرصة لأي حل لا يقبله الفلسطينيون، ولا يوجد حل قابل للحياة دون إعلان قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وقال الطراونة، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان، أمس، إن «القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها، بعد أن استمرأ الباطل وطغى، وذهب الاحتلال محتمياً بالانحياز الأميركي ليعلن تسوية ظالمة لقضية عادلة، ويتطاول المحتل في مصادرة الأرض والتاريخ والكرامة، ما يتطلب منا أن نبحث في اتخاذ مواقف أبعد من تلك التي تكتفي بالخطابات والشعارات».

ودعا الطراونة إلى «تشكيل جبهة رفض عربي، تنهض من واقع الفرقة لفضاء الإجماع»، مضيفاً: «نحن بأمس الحاجة لعنوان يحشد الصفوف، ولا أجد قضية توحدنا مثل فلسطين القضية، والقدس رمزية، ورفع الظلم عن أهلنا بالدم والمال والهمة، مساراً للأحرار ودرباً لكتابة التاريخ وصناعة المستقبل».