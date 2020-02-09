ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 722 شخصاً في الصين

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 34 ألف شخص، وعدد الوفيات إلى 722 شخصاً، وسجلت خلال 24 ساعة 86 حالة وفاة إضافية، وهو أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد بهذا الفيروس.

وبدأت مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فرض تدابير حجر صحية قاسية من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد، إذ تم تأكيد 320 إصابة في 30 بلداً ومنطقة، وحالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

وتقترب حصيلة فيروس كورونا الجديد من عدد وفيات فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحاد)، الذي بلغ 774 شخصاً في العالم بين عامي 2002 و2003، لكنها تجاوزت حصيلة وفيات سارس في الصين القارية وهونغ كونغ، حيث توفي 650 شخصاً بـ«سارس».

وبدأت هونغ كونغ، أمس، فرض تدابير حجر صحي قاسية من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد، وعلى كل شخص يذهب إليها حالياً من الأماكن الأخرى في الصين أن يخضع لعزل لمدة أسبوعين في بيته أو الفندق أو أي مكان سكن آخر، على أن يواجه من يخالفون هذا التدبير السجن ستة أشهر.

وخلال زيارة إلى مدينة ووهان في وسط الصين، مركز انتشار الفيروس، أمر نائب رئيس الوزراء سون شونلان السلطات المحلية باعتماد تدابير «زمن حرب»، وتمشيط الأحياء بحثاً عن المصابين بحمى، ولاتزال هذه ومقاطعة هوباي التي تقع فيها منقطعة عن العالم منذ أسبوعين.