ارتفاع ضحايا "جندي تايلاند" إلى 20 قتيلاً.. والعشرات يفرون من مركز تجاري

المصدر: بانكوك – رويترز

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، كونجشيب تانتراوانيت، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار العشوائي في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد، إلى 20 قتيلاً.



ولم يكشف المتحدث عن عدد المصابين، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسلح وهو "جندي" قد احتجز رهائن داخل مركز تجاري، حيث يُعتقد أنه لا يزال طليقا.



وأظهر بث حي لشبكة "أمارين" التلفزيونية المحلية فرار عشرات الأشخاص من مركز تجاري في شمال شرق تايلاند، حيث أطلق الجندي النار بصورة عشوائية.



وخرج الناس في مجموعات وكان بعضهم يحمل أطفالا في حين ساعد آخرون كبار السن على الخروج من المكان.

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