بالفيديو.. الجندي قاتل الـ12 في تايلاند يطلق النار ولا يزال حراً

المصدر: متابعات - شريف مهدي ووكالات

قالت الشرطة التايلاندية إن الجندي الذي أطلق النار بشكل عشوائي، اليوم السبت، في مدينة ناكهون راتاسيما بشمال شرق البلاد، لا يزال طليقاً، وذكرت وسائل إعلامية أن 12 شخصاً لقوا حتفهم في الحادث.



وكتب الجندي الذي تشتبه به الشرطة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق اليوم: "الموت حتمي للجميع"، ونشر أيضاً صورة ليده فيما يبدو ممسكة بسلاح.



وقال المتحدث باسم الشرطة في رسالة للصحافيين، إن الجندي أطلق النار في أماكن مختلفة بالمدينة التي تبعد أكثر من 250 كيلومترا عن العاصمة بانكوك.



وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للجندي وهو يخرج من سيارة أمام مركز للتسوق ويطلق سلسلة طلقات والناس يجرون، وأمكن سماع دوي الطلقات في الفيديو.، ونشر موقع "bangkok post" صورة للجندي المتهم.