الولايات المتحدة تحذّر فنزويلا من تبعات إلحاق أي أذى بغوايدو

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

حذّرت الولايات المتحدة النظام الاشتراكي في فنزويلا من تبعات أيّ محاولة لمنع زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، من العودة إلى بلاده، بعد انتهاء زيارة قام بها إلى واشنطن وحظي خلالها بدعم قوي. وحذر المبعوث الأميركي لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز، الذي يقود حملة الإطاحة بالرئيس اليساري نيكولاس مادورو، بأن الولايات المتحدة «مستعدة» لاتخاذ خطوات لم يحددها في حال واجه غوايدو مشكلات. وصرح للصحافيين «نأمل في أن يأخذ النظام بالحسبان، خصوصاً بعد هذه الرحلة، بأنّ الدعم لغوايدو قويّ، وأنّ أيّ عمل يستهدفه سيأتي بنتائج عكسيّة عليه». وأضاف «إننا قلقون بهذا الشأن، ونأمل في أن يعود سالماً». وعندما سئل عن طبيعة الرد الأميركي على أيّ مسّ بغوايدو، أجاب أبرامز «نحن على أهبة الاستعداد».