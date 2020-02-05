بوتين يدافع عن خطط التعديل الدستوري في روسيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

دافع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، عن خطط التعديل الدستوري في بلاده، وقال خلال فعالية بالمدينة الصناعية تشيريبوفيتس، إنه لم يقم باقتراحات التغيير من أجل توسيع نطاق صلاحياته، ولكنه تأكد بعد كثير من الأعوام في السلطة أن بعض الأمور لم تعد تسير كما ينبغي، لذا يجب أن يصوّت الشعب الروسي على قبول التغييرات، وأضاف: «يعد ذلك أعلى أشكال الديمقراطية».

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن معظم الروس يتوقعون أن بوتين يرغب من خلال التعديل في توسيع نطاق سلطته وتأمينها لما بعد عام 2024.

وبحسب النص الدستوري الحالي، تنتهي الفترة الرئاسية لبوتين في عام 2024، وقال بوتين إنه يتوقع الانتهاء من التعديل الدستوري في غضون ثلاثة أشهر ونصف الشهر.