إيران تحكم بإعدام رجل بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية

المصدر: طهران – رويترز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حكماً بالإعدام سيُنفذ قريباً في حق رجل أدانته بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، ومحاولة نقل معلومات عن البرنامج النووي لإيران إلى واشنطن.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، إن أحكاماً بالسجن عشر سنوات صدرت بحق شخصين يعملان لدى مؤسسة خيرية بتهمة التجسس، كما عوقبا بالسجن خمس سنوات بتهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية أخرى.

أضاف أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام يدعى "أمير رحيم"، حصل على مبلغ كبير من المال وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الاستخبارات الأميركية، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة، وسيتم تنفيذ الحكم قريباً.