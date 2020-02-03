حفتر يطالب بتفكيك الميليشيات الإرهابية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية

المصدر: بنغازي - وكالات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، شدد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، على ضرورة تفكيك الميليشيات الإرهابية من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية.

أضاف المحجوب: «اللقاء بين المشير حفتر وغسان سلامة، أول من أمس، دار حول مخرجات مؤتمر برلين، كما تطرق اللقاء إلى خروقات الهدنة من الميليشيات الإرهابية التابعة لتركيا».

وتابع: «تم التطرق أيضاً إلى مؤتمر جنيف بخصوص ليبيا، وستحضر القوات المسلحة الليبية مؤتمر جنيف، لكن مستوى الحضور وشخصياتهم لم يحدده المشير حفتر، حتى الآن، كما لم يقرر حفتر، حتى الآن، ما إذا كان سيحضر بنفسه أو لا».

وتابع: «للأسف غسان سلامة لم يذكر اسم تركيا عندما تحدث خلال إحاطته في مجلس الأمن الدولي، منذ يومين، رغم أنها لا تتورع عن إرسال المسلحين إلى الأراضي الليبية، وتعترف بذلك علناً في تصريحات رئيسها، رجب طيب أردوغان، نحن لن نغيب عن المحافل الدولية، ونسير في الخطين العسكري والسياسي بما يحقق رغبة الليبيين».

ومن جانبها، ذكرت بعثة الأم المتحدة في ليبيا، أن حفتر أكد خلال لقائه مع سلامة مشاركة الجيش الوطني الليبي في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، وذكرت البعثة، في بيان لها، أن سلامة ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، التقيا حفتر في منطقة الرجمة، وبحث الطرفان المسارين السياسي والاقتصادي للأزمة الليبية.

وبحسب تصريحات سابقة، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، سمّى، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، اللجنة العسكرية «5+5» التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، وتتشكل برعاية الأمم المتحدة من 10 عسكريين وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا.

وقال سلامة، في تصريحات سابقة، إن اللجنة العسكرية ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، سيكون على رأس أهدافها «مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين الأراضي الليبية في أسرع وقت».

الأمم المتحدة: لقاء حفتر وسلامة بحث المسارين السياسي والاقتصادي للأزمة الليبية.