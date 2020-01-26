مقتل 7 في انفجار شاحنة ملغومة بشمال سورية

المصدر: دمشق - رويترز

أعلنت قوات الدفاع المدني السورية أن شاحنة مملوءة بالمتفجرات انفجرت بمدينة أعزاز شمال البلاد، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عدد آخر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.



ومن الجدير بالذكر أن مسلحون تدعمهم تركيا يسيطرون على أعزاز التي تقع بالقرب من الحدود التركية.