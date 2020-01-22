عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية بريطانيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

المصدر: لندن - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في لندن، وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأوضاع في ليبيا وسورية والعراق وإيران.

وناقش الجانبان استعدادات المملكة المتحدة للمشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث أعربا عن تطلعهما لمشاركة مميزة للمملكة المتحدة في المعرض الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع المملكة المتحدة.

الإمارات تؤكد الحرص على تطوير علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع المملكة المتحدة.