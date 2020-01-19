الجامعة العربية ترفض كل أشكال التدخل العسكري في ليبيا

المصدر: القاهرة ■ وكالات

قالت جامعة الدول العربية في بيان لها، أمس، إن أمينها العام أحمد أبوالغيط، سيشارك في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، وسيعرض ثوابت الجامعة في ما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ يوم 12 يناير الجاري، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية الحوار الليبي بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام للجامعة العربية سيجدد رفض الجامعة لكل أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، وسيدعو إلى امتثال كل الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن المؤتمر، والالتزام بكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.