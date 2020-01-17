حفتر في رسالة لبوتين: أؤيد عقد مباحثات السلام بشأن ليبيا في موسكو

المصدر: موسكو - د ب ا

أعرب القائد العام «للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في رسالة أرسلها للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن شكره الخاص لروسيا على جهودها لإحلال السلام في ليبيا، كما أكد استعداده لقبول الدعوة لزيارة موسكو من أجل مواصل الحوار الليبي.

ونقل المكتب الصحافي للكرملين عن حفتر قوله في نص الرسالة:»السيد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب لكم عن شكري الخاص لجهود روسيا الاتحادية في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا«،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف حفتر في رسالته:»أشكركم وأعبر عن تأييدي الكامل لمبادرة عقد مباحثات السلام في موسكو، والتي يجب أن تقيم السلام في ليبيا. أؤكد استعدادنا لقبول دعوتكم لزيارة روسيا الاتحادية لمواصلة الحوار الذي بدأناه«.

وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع»رئيس حكومة الوفاق الليبية" فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم الاثنين الماضي لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الجاري، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، بجانب فايز السراج وخليفة حفتر.

(د ب أ)