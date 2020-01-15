عدد سكان روسيا إلى تراجع.. وبوتين يعتبره " تهديداً مباشراً"

المصدر: موسكو -د ب أ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي لحالة الأمة، اليوم الأربعاء، إن معدل المواليد المتراجع في روسيا يمثل «تهديداً مباشراً» لمستقبل البلاد.

وفي ظل انخفاض معدل الخصوبة إلى أقل من حالتي ولادة لكل سيدة، تواجه روسيا صعوبة في الحفاظ على تعداد سكانها البالغ 147 مليون نسمة.

وقال بوتين في خطاب متلفز أمام أعضاء البرلمان والمسؤولين: «معدل المواليد يتراجع مجدداً».

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل معدل الخصوبة إلى 7.1 لكل سيدة عام 2024.

ويشار إلى أن روسيا، التي تعد أكبر دولة في العالم من الناحية الجغرافية، لديها تاسع أكبر تعداد سكان في العالم بعد بنغلاديش.

وأوضح بوتين أن الصعوبات الاقتصادية تمثل عائقاً كبيراً أمام تعزيز معدل المواليد. وتعهد بزيادة المميزات النقدية التي تُمنح مرة واحدة لحديثي الولادة بواقع آلاف عدة من الدولارات.

وأشار إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينات أدت الى تراجع معدل المواليد لأقل من المستوى الذي سجله خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال إنه خلال عام 1943، خلال الحرب العالمية الثانية، بلغ معدل الخصوبة 3.1 لكل سيدة، وخلال عام 1999، بلغ 16.1 لكل سيدة.