مشروبات الكافيين والأطفال.. دراسة ترصد تأثيرات محتملة على الدماغ

كشفت دراسة بريطانية أن احتساء مشروب واحد يحتوي على الكافيين أسبوعيا يؤدي إلى قلة النوم ويتسبب في تغييرات في عقول الأطفال في المرحلة السنية من 9 إلى 11 عاما.

ومن المعروف أن الإفراط في تناول الكافيين بشكل عام يرتبط ببعض الأعراض النفسية تتعلق بالتركيز واضطراب الحالة المزاجية وبعض التغيرات السلوكية.

ويقول الباحث ديفانجانا راكيش من كلية لندن الملكية إن "تناول الكافيين أصبح من السلوكيات اليومية المعتادة لدرجة أننا ننسى بسهولة أن الصغار يتناولونه أيضا"، مضيفا أن "الدراسات اثبتت أن ثلثي المراهقين يتناولون الكافيين مرة واحدة على الأقل اسبوعياً، ورغم أنه من المواد التي تؤثر على الحالة النفسية، فإن استهلاك الكافيين لا يخضع لضوابط على الإطلاق".

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging المتخصصة في طب الأعصاب، أكثر من 9600 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 9 و11 عاما، حيث تم دراسة معدلات استهلاكهم للكافيين ومعدلات النوم الخاص بهم مع إخضاعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي للمخ.

وتبين من النتائج أن الأطفال الذين يستهلكون كميات أكثر من الكافيين يتعرضون لتراجع معدلات النوم مع تغييرات طفيفة في القشرة السطحية للمخ، وهي المنطقة المسؤولة عن وظائف الانتباه والانفعالات واتخاذ القرارات. ويرى الباحثون أن هذه التغيرات ربما تكون مرتبطة بقلة ساعات النوم، التي تتاثر بأي كمية من الكافيين حتى لو كانت لا تزيد عن تناول مشروب واحد أسبوعيا.

وصرح الباحث راكيش في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية بأن "هذه النتائج تشير إلى ضرورة الالتفات إلى معدلات تناول الكافيين وساعات النوم للأطفال أثناء التفكير في سلامة الوظائف العقلية للطفل".