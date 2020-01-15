إمبراطور اليابان يقبل دعوة الملكة إليزابيث لزيارة بريطانيا

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلن قصر باكنغهام أمس، أن إمبراطور اليابان ناروهيتو وافق على دعوة تلقاها من الملكة إليزابيث الثانية للقيام بزيارة رسمية لبريطانيا في ربيع عام 2020.

وكان ناروهيتو اعتلى عرش الأقحوان في الأول من مايو الماضي.

ومن المقرر أن يقيم الإمبراطور وقرينته الإمبراطورة ماساكو في قلعة وندسور خلال الزيارة. وأشار البيان إلى أن موعد الزيارة سيتم إعلانه في وقت لاحق.

وسيكون الإمبراطور ناروهيتو (59 عاماً) هو ثالث إمبراطور لليابان يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا في عهد الملكة إليزابيث الثانية. وقامت الملكة وزوجها الأمير فيليب بزيارة دولة واحدة لليابان في عام 1975 تلبية لدعوة من الإمبراطور هيروهيتو.