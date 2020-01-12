ميركل تبحث مع بوتين الأزمات في الشرق الأوسط والأدنى

المصدر: موسكو - د.ب.أ

عقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس، بحثا خلاله الأزمات في الشرق الأوسط والأدنى.

وتركزت محادثات ميركل وبوتين في الكرملين على الصراعات في ليبيا وسورية، وكذلك الوضع في إيران. وأكدت ميركل خلال مراسم الاستقبال سرورها بوجودها في موسكو.

وقالت المستشارة: «أن نتحدث مع بعضنا بعضاً أفضل من أن نتحدث عن بعضنا بعضاً».

ومن الأمور المثيرة للاهتمام في هذه الزيارة هو ما إذا كانت ميركل وبوتين سيتحدثان عن الخطوات اللاحقة للتوصل إلى حل سلمي في شرق أوكرانيا، ومن المحتمل أن يتم عقد اجتماع رباعي لدول المجموعة المعروفة باسم نورماندي في برلين الربيع المقبل.