أستراليا تحث ربع مليون شخص على ترك منازلهم خوفاً من الحرائق

المصدر: سيدني - وكالات

حثت أستراليا أمس نحو ربع مليون شخص على مغادرة منازلهم وجهزت دعماً عسكرياً، حيث قالت السلطات إن الساعات المقبلة ستكون «في غاية الصعوبة» على الرغم من هطول المطر على بعض الأنحاء.

وذكرت السلطات أن مئات من حرائق الغابات تشتعل في خمس من الولايات الست في أستراليا، حيث إن العديد منها عند مستوى التأهب لحالة الطوارئ.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحافيين إن أفراد الجيش متأهبون للتحرك إلى مناطق الحرائق إذا تدهورت الأمور بشدة، حيث سبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح وضعاً خطيراً.

وأرسلت السلطات رسائل طوارئ نصية إلى 240 ألف شخص في فيكتوريا تطالبهم بالمغادرة، كما حثت السكان في المناطق عالية الخطورة في ولايتي نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا على التفكير في المغادرة، لكن المسؤولين لم يذكروا عدد من وجهت لهم هذه المناشدة.

وقال مفوض إدارة الطوارئ بالولاية آندرو كريسب لهيئة الإذاعة الأسترالية «أطلقنا تنبيهاً بوجود حالة طوارئ، وبعثنا رسائل نصية إلى 240 ألف شخص عبر شرق الولاية بشكل أساسي.. إذا كان بالإمكان الخروج، اخرجوا».

وخرج آلاف الأستراليين إلى الشوارع أمس للاحتجاج على تقاعس الحكومة تجاه تغير المناخ مع اجتياح حرائق الغابات مساحات كبيرة من البلد، ما يهدد الحياة البرية ويلوث الهواء.

- آلاف الأستراليين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على تقاعس الحكومة تجاه تغير المناخ.

- اشتعال مئات من الحرائق الخطيرة في الغابات والسلطات الأسترالية تخشى موجة حر جديدة.