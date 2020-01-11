بيلوسي تعد بإحالة لائحة التهم بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ قريباً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بعد تأخير استمر لأسابيع وتزايد الضغوط الداعية للتحرّك، أنها قد تحيل «قريباً» لائحة التهم الرامية لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته.

وكررت بيلوسي دعوتها لزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى وضع قواعد المحاكمة التاريخية، لتتمكن من فهم الشكل الذي ستدار فيه، وقالت «هل هذا طلب صعب؟».

ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على عزل ترامب بعد إقرار تهمتين بحقه، إحداهما استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا لإطلاق تحقيقات بشأن الديمقراطيين خصوصاً منافسه الأبرز في انتخابات العام المقبل جو بايدن.

وأجّلت بيلوسي إحالة لائحة التهم إلى مجلس الشيوخ إلى حين تقديم ماكونيل تطمينات بأن المحاكمة ستكون «منصفة».