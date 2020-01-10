واشنطن: سليماني خطط لاستهداف سفاراتنا ونرجح إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية

المصدر: واشنطن -أ ف ب

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي كان يخطط لشن هجمات على سفارات اميركية.

وتابع في مؤتمر صحافي ان سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" على "بنى تحتية أميركية، بينها سفارات وقواعد عسكرية ومنشآت أميركية في المنطقة".

وأضاف بومبيو أن بلاده مستمرة في حملة الضغط على إيران طالما واصلت أنشطتها غير القانونية.

وأكد أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن تجاه النظام الإيراني ستمنعه من الاستمرار في سياسته الخارجية التدميرية.

وأوضح أن العقوبات الأميركية الجديدة تشمل 8 مسؤولين إيرانيين، في إشارة إلى العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة.

وقال بومبيو إنه من المحتمل أن صاروخاً إيرانيا هو سبب إسقاط الطائرة الأوكرانية التي سقطت فجر الأربعاء الماضي، لكن بلاده ستنتظر انتهاء التحقيقات.

وتابع حديثه قائلاً: "لا شك في أن إيران كانت تنوي قتل جنود أميركيين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قواعدنا في العراق".

بدوره، قال المبعوث الأميركي للشأن الإيراني برايان هوك، خلال المؤتمر مع بومبيو، إنه "يبدو أن الرد الإيراني على مقتل سليماني قد انتهى".