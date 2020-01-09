كارلوس غصن يدافع عن نفسه ويكشف أسباب الهروب

المصدر: بيروت - وكالات

في أول مؤتمر صحافي له بعد فراره من اليابان، قال الرئيس السابق لمجموعة رينو - نيسان، كارلوس غصن، أمس، إنه «لم يكن أمامه من خيار» إلا الهروب من اليابان، لأنه «كان يعد مذنباً»، قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتُّهم بها.

وأوضح غصن، الذي عقد ندوة صحافية في بيروت: «لست فوق القانون، وأرحب بالحقيقة لكي أسترجع سمعتي».

وأضاف: «انتظرت هذا اليوم لأكثر من 400 يوم، اليوم هو مناسبة رائعة بالنسبة لي»، مشيراً إلى أنه قرر التواصل مع وسائل الإعلام للحديث عما عاشه في اليابان من خرق لحقوقه وكرامته.

وتابع: «لا يمكنكم أن تتخيلوا ما عشته في اليابان، تم تجريدي من حقوقي، والنظام هناك لا يعترف بالقوانين الدولية والحقوق الإنسانية، أنا هنا لأبرئ نفسي».