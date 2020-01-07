كارلوس غصن فرّ من طوكيو بقطار «الرصاصة»

المصدر: طوكيو ■أ.ف.ب

خرجت، أمس، تفاصيل جديدة حول الساعات الأولى لعملية فرار المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو - نيسان، كارلوس غصن، مفادها أن الأخير استقل قطاراً من طوكيو إلى أوساكا، برفقة عدد من الأشخاص الذين لم تحدد الشرطة اليابانية هويتهم بعد.

واستقل غصن قطار «الرصاصة» السريع الأحد 29 ديسمبر من طوكيو إلى أوساكا (غرب) التي وصلها مساء اليوم نفسه، وفق صحيفة يوميوري شيمبون وقناة «إن تي في» اليابانيتين. وسافر غصن برفقة عدد من الأشخاص تعمل الشرطة اليابانية حالياً على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق صحيفة «يوميوري».

وقالت «إن تي في» إن غصن استقل سيارة تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك. وأفرج عن غصن المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات مالية في أبريل 2019، لكن بقي قيد الإقامة الجبرية في طوكيو. وكان في إمكان غصن، بحسب شروط الإفراج عنه، أن يغادر بيته بحرية، والسفر لمدة تقل عن 72 ساعة داخل اليابان.