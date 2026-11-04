صداعه حيّر الأطباء 4 أشهر.. وعندما فحصوا عينه اكتشفوا أمراً لا يُصدق!

في واقعة طبية نادرة أثارت دهشة الأطباء، اكتشف رجل روسي وجود بذرة شجرة بدأت بالإنبات والنمو داخل عينه، بعدما عانى أربعة أشهر صداعاً شديداً وازدواجية في الرؤية والتهاباً مؤلماً، دون أن يعرف السبب وراء تدهور حالته الصحية.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، توصل الأطباء إلى هذا الاكتشاف غير المألوف خلال فحص طبي دقيق للمواطن الروسي ماكسيم سليبتسوف، البالغ من العمر 42 عاماً، إذ تبين وجود بذرة صغيرة عالقة في الأنسجة الرقيقة التي تغطي بياض العين، وقد بدأت بالفعل في الإنبات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عطلة صيفية قضاها سليبتسوف في منطقة أبيسكي شمالي روسيا، حيث تعرض وجهه لضربة قوية من غصن شجرة. وقال لوسيلة إعلام روسية محلية تُدعى «إكسو-ياكوتسك»: «أصابني غصن في عيني»، مضيفاً: «لقد مر الغصن بقوة عبر وجهي».

وعقب الحادث، تمكن سليبتسوف من إزالة قطعة صغيرة من لحاء الشجرة أثناء غسل عينه، لكنه لم يكن يعلم أن بذرة صغيرة بقيت عالقة داخل أنسجتها، لتبدأ بالنمو تدريجياً، وتتسبب لاحقاً في معاناته من أعراض مؤلمة استمرت أشهراً.

وأوضح الرجل أنه شعر بحكة وألم في العين، إلى جانب الدموع والاحمرار، وقال: «شعرت وكأنني تعرضت لكدمة أو خدش». ومع مرور الوقت، تفاقمت الأعراض، وأصبح يعاني صداعاً شديداً واضطرابات في الرؤية، مضيفاً: «كنت أعاني من صداع نصفي مستمر، وأستيقظ في الصباح وأنا أعاني صداعاً لا يُطاق».

جذور اخترقت أنسجة العين

وخلال الفحص في مركز طوارئ طب العيون، اكتشف الأطباء أن البذرة بدأت بالفعل في الإنبات، وأن جذراً صغيراً اخترق نسيج الملتحمة، وهو الغشاء الرقيق الذي يغطي بياض العين ويبطن الجفون من الداخل.

وقال الطبيب المسؤول إيفان لوتسكان إن أكثر ما أثار دهشة الفريق الطبي هو أن البذرة تمكنت من الإنبات داخل العين، وأن جذورها اخترقت بالفعل أنسجة الملتحمة.

وفي تدخل طبي دقيق، تمكنت طبيبة العيون إليزافيتا كاربوفا من إزالة البذرة باستخدام إبرة طبية، ليتبين أن طول جذرها بلغ نحو ثلاثة مليمترات.

وقالت كاربوفا: «لم أصادف حالة كهذه من قبل طوال مسيرتي المهنية»، في إشارة إلى ندرة هذه الواقعة وطبيعتها غير المعتادة.

ويعيد هذا الاكتشاف تسليط الضوء على الحالات الطبية النادرة التي قد تنجم عن دخول أجسام غريبة إلى العين، وما يمكن أن تسببه من مضاعفات إذا بقيت داخل الأنسجة دون اكتشافها أو إزالتها.