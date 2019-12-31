بالصور.. اقتحام السفارة الأميركية في بغداد لأول مرة منذ 2003

المصدر: بغداد - وكالات

اقتحم مناصرون للفصائل المنضوية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، السياج الخارجي لمقر السفارة الأمريكية المحصنة في المنطقة الخضراء ببغداد لأول مرة منذ تشييدها بعد الحرب الأميركية على العراق عام 2003.

وتمت عملية الاقتحام على خلفية الاحتجاجات التي رافقت عملية التشييع قتلى قصف الطيران الأميركي لمواقع "كتائب حزب الله" المنضوية في هيئة الحشد الشعبي.



وجرت عملية التشييع في المنطقة الخضراء المغلقة منذ أشهر على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.



وقال شهود عيان إن القوات العراقية التي تغلق الطريق المؤدي إلى السفارة الأميركية، لم تمنع المشاركين في التشييع من دخول الشارع ومن ثم اقتحام مبنى السفارة وإحراق العلم الأميركي والهتاف بشعارات ضد أميركا.



وأضاف الشهود :"تجري حاليًا عمليات نصب سرادق وخيام أمام مقر السفارة للاعتصام حتى يتم إغلاق السفارة بالكامل".



ولم تصدر الحكومة العراقية ووزارة الخارجية حتى الآن أي موقف تجاه اقتحام مقر السفارة الأيمركية.



وذكر الشهود أن المنطقة الخضراء تشهد الآن اكتظاظا بشريا بمشاركة كبار قادة "الحشد الشعبي" بينهم هادي العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وقادة آخرون، وقيادات عسكرية وأمنية والمئات من قوات الحشد التي ترتدي الزي العسكري.



وبحسب الشهود ، فإن أعلام الفصائل المسلحة و"حزب الله" العراقي وهيئة الحشد الشعبي ترفع بكثافة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.

وقال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية لـ"رويترز"، إنه تم إجلاء السفير الأميركي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد، في ظل تصاعد الاحتجاجات خارجها.

وأطلقت قوات أميركية قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم، حرم السفارة الأميركية في بغداد، وأضرموا النار في أحد حوائطها.