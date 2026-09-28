الزيودي يبحث في نيويورك فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية

عقد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة في فعاليات الدورة الـ81 من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة اجتماعات ولقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم.

وتضمنت مشاركة الزيودي اجتماعات وزارية وطاولات مستديرة للمستثمرين ولقاءات مع مجالس أعمال وممثلي القطاع الخاص، ركزت على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الابتكار الرقمي، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الشركاء الدوليين.

وقال الزيودي: «تؤكد مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في فعاليات الدورة الـ81 من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حرصها على مواصلة القيام بدور محوري في دعم النمو والازدهار الاقتصادي العالمي». وأضاف أنه من خلال بناء شراكات قوية والاستفادة من فرص التكامل بين مختلف دول العالم، يمكننا زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتسريع الابتكار، وفتح مسارات جديدة للنمو المستدام بما يعود بالنفع على اقتصاداتنا ومجتمعات الأعمال.

وشكّل حشد الاستثمارات والتمويل التنموي محوراً رئيساً في برنامج الزيودي، إذ شارك في اجتماع الطاولة المستديرة: «الاستثمار من أجل التنمية: حشد رأس المال لتحقيق التنمية المستدامة» الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، كما شارك في جلسة حوارية ضمن «المجلس الإماراتي للاستثمار» تناولت سبل إطلاق الفرص الاستثمارية.

وفي إطار الزيارة، عقد الزيودي اجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في تايلاند وبيرو والأرجنتين، تناولت سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما شارك في منتديات أعمال وسياسات دولية، شملت فعالية مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، وفعالية المجلس الأوروبي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، وفعالية «استثمر في بنغلاديش».