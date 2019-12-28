اليابان توافق على إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.

ويأتي القرار وسط توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي تاريخي تم التوصل إليه في عام 2015.

وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيس لشحن النفط. ولن تشارك البحرية في تحالف تقوده الولايات المتحدة لضمان الأمن البحري في مضيق هرمز. وتتمتع اليابان بعلاقات ودية مع إيران، وكانت لفترة طويلة مستورداً للنفط الخام الإيراني حتى ألغت واشنطن إعفاءاتها من العقوبات على مشتري النفط.

وفي يونيو الماضي أصبح آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاماً.