روسيا توقف المعارض نافالني لفترة قصيرةبعد دهم مقر منظمته

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أوقفت السلطات الروسية، لفترة قصيرة أمس، المعارض الرئيس للكرملين، أليكسي نافالني، بعد عمليات تفتيش في مقر منظمته المتخصصة بمكافحة الفساد، والتي استهدفت بتحقيقات ودهم العديد من أعضائها في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت الناطقة باسم نافالني، كيرا يارميتش في تغريدة على «تويتر» توقيفه. وكتبت «أليكسي أوقف بالقوة وتم اقتياده»، موضحة أنه «لم يبد أي مقاومة».

وبعد ساعات، أعلنت يارميتش لوكالة فرانس برس أن نافالني «أصبح حراً، ولم يعد موقوفاً».

وقبيل توقيفه، وضع المعارض الروسي تسجيل فيديو لباب مقر منظمته «صندوق مكافحة الفساد»، بعد كسره بجهاز حفر ومنشار كهربائي.

وظهر في تسجيل فيديو آخر ملثمون يأمرون العاملين في المنظمة «بالوقوف أمام الجدران»، بينما أطفأ آخرون يرتدون بزات كاميرات المكتب.

وقالت الناطقة نفسها «اختاروا الخميس عمداً، لأن أليكسي كان يفترض أن يتحدث فيه» على موقعه على الإنترنت.