الاحتلال يقرّ بأخطاء رافقت تنفيذ غارة على غزة

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أول من أمس، أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت الى مقتل تسعة أشخاص من العائلة نفسها جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين.

واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي أبوملحوس، الذي وصفته اسرائيل بأنه قيادي في الجهاد الإسلامي.

وقتل أبوملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.

وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال ان المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت الى أن المنزل تم تصنيفه «مجمّعاً عسكرياً تابعاً لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية».

ولفت إلى أنه سيتعلم من «أخطائه» للحد من «تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد».